У вебверсії натискаєте на свою кредитку, потім натискаєте на суму поточного КЛ і перед вами буде "Зміна кредитного ліміту", вводите бажаний ліміт і вперед..а там як карта ляже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 тра, 2025 18:57
У вебверсії натискаєте на свою кредитку, потім натискаєте на суму поточного КЛ і перед вами буде "Зміна кредитного ліміту", вводите бажаний ліміт і вперед..а там як карта ляже
Додано: П'ят 16 тра, 2025 20:30
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:56
Re: ПриватБанк
Якщо наприклад потрібно перевести в районі 400 тисяч грн на інші рахунки по Україні із свого то чи не виникне ніяких проблем?, потрібно перевести в крипту гроші які уже є на рахунку.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:27
Re: ПриватБанк
Гроши вже на рахунку в приваті?
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