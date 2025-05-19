У вебверсії натискаєте на свою кредитку, потім натискаєте на суму поточного КЛ і перед вами буде "Зміна кредитного ліміту", вводите бажаний ліміт і вперед..а там як карта ляже
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 18:57
У вебверсії натискаєте на свою кредитку, потім натискаєте на суму поточного КЛ і перед вами буде "Зміна кредитного ліміту", вводите бажаний ліміт і вперед..а там як карта ляже
Додано: П'ят 16 тра, 2025 20:30
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:56
Re: ПриватБанк
Якщо наприклад потрібно перевести в районі 400 тисяч грн на інші рахунки по Україні із свого то чи не виникне ніяких проблем?, потрібно перевести в крипту гроші які уже є на рахунку.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:27
Re: ПриватБанк
Гроши вже на рахунку в приваті?
Додано: Пон 19 тра, 2025 17:22
Тоді тут більше питання по приймаючим банкам.Абанк краще не чіпати.Та і взагалі в банки із штрафами краще не лізти.А так, до 100 тис.на банк то питань не має бути(хоча, це ж треба знати які доходи в анкеті вказани).Якщо є можливість так суми ще менше зробити.Хоча знову ж таки, тут приват може збудитися раз на четвертий.Пересилати краще СЕПом.
А чому з приватна напряму не купити?
Додано: Пон 19 тра, 2025 17:33
Re: ПриватБанк
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:46
Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.
Додано: Пон 19 тра, 2025 22:54
Я потому и написал "и меньше" Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен
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