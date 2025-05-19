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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

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ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 18:57

  Visky написав:Підкажіть, чи можна і як клієнту просити підвищення кред.ліміту? До цього підвищували лише за ініціативою банку. Чи є і де в П24 (краще Веб) коригування анкети?


У вебверсії натискаєте на свою кредитку, потім натискаєте на суму поточного КЛ і перед вами буде "Зміна кредитного ліміту", вводите бажаний ліміт і вперед..а там як карта ляже
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 20:30

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Чи є і де в П24 (краще Веб) коригування анкети?
У чат-боті пишите про бажання оновити дані й запропонує пройти актуалізацію при наступному вході в Приват24.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 14:56

Re: ПриватБанк

Якщо наприклад потрібно перевести в районі 400 тисяч грн на інші рахунки по Україні із свого то чи не виникне ніяких проблем?, потрібно перевести в крипту гроші які уже є на рахунку.
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:27

Re: ПриватБанк

Гроши вже на рахунку в приваті?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:16

  посетитель написав:Гроши вже на рахунку в приваті?

Так.
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:22

  Duncan_Macleod_777 написав:
  посетитель написав:Гроши вже на рахунку в приваті?

Так.

Тоді тут більше питання по приймаючим банкам.Абанк краще не чіпати.Та і взагалі в банки із штрафами краще не лізти.А так, до 100 тис.на банк то питань не має бути(хоча, це ж треба знати які доходи в анкеті вказани).Якщо є можливість так суми ще менше зробити.Хоча знову ж таки, тут приват може збудитися раз на четвертий.Пересилати краще СЕПом.

А чому з приватна напряму не купити?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:33

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:Тоді тут більше питання по приймаючим банкам

В нынешние времена меморандумных лимитов на отправку в 150к и меньше в месяц непонятного учёта я бы поспорил где тут больше... Может в данном случае этот лимит уже и поднят. Но так, как вопрос сформулирован, его только пророку задавать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:46

Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 22:54

  посетитель написав:Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.

Я потому и написал "и меньше" :P Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен :mrgreen:
moveton
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