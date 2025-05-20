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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:00

  moveton написав:
  посетитель написав:Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.

Я потому и написал "и меньше" :P Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен :mrgreen:

А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:15

  Duncan_Macleod_777 написав:А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. Сама по себе сумма в 80-100к грн в месяц в общем не большая. Я бы не ожидал, что на такую Приват возбудится. Но кто ж его точно знает? Финмон у нас без нормативов.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:02

  moveton написав:
  Duncan_Macleod_777 написав:А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно.

Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:33

  Duncan_Macleod_777 написав:Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.

Да можно, наверное. И с долларовой карты гривневый перевод может и тоже автоконвертнёт. Просто обычно в Украине доллары на карту кладут не для того, чтобы на гривну менять :) Хотя может сейчас так курс и выгоднее, чем в кассе.
moveton
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