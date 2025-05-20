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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 478479480481 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 80 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 80 Додано: Вів 20 тра, 2025 12:00 moveton написав: посетитель написав: Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше. Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.

Я потому и написал "и меньше" Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен Я потому и написал "и меньше"Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен

А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем? А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем? Duncan_Macleod_777 Повідомлень: 5 З нами з: 19.05.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 12:15 Duncan_Macleod_777 написав: А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем? А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. Сама по себе сумма в 80-100к грн в месяц в общем не большая. Я бы не ожидал, что на такую Приват возбудится. Но кто ж его точно знает? Финмон у нас без нормативов. А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. Сама по себе сумма в 80-100к грн в месяц в общем не большая. Я бы не ожидал, что на такую Приват возбудится. Но кто ж его точно знает? Финмон у нас без нормативов. moveton

Повідомлень: 5544 З нами з: 23.03.18 Подякував: 57 раз. Подякували: 668 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 14:02 moveton написав: Duncan_Macleod_777 написав: А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем? А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно.

Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив. Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив. Duncan_Macleod_777 Повідомлень: 5 З нами з: 19.05.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 тра, 2025 14:33 Duncan_Macleod_777 написав: Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив. Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.

Да можно, наверное. И с долларовой карты гривневый перевод может и тоже автоконвертнёт. Просто обычно в Украине доллары на карту кладут не для того, чтобы на гривну менять Хотя может сейчас так курс и выгоднее, чем в кассе. Да можно, наверное. И с долларовой карты гривневый перевод может и тоже автоконвертнёт. Просто обычно в Украине доллары на карту кладут не для того, чтобы на гривну менятьХотя может сейчас так курс и выгоднее, чем в кассе. moveton

Повідомлень: 5544 З нами з: 23.03.18 Подякував: 57 раз. Подякували: 668 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 478479480481 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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