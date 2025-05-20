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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 тра, 2025 12:00
moveton написав: посетитель написав:
Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.
Я потому и написал "и меньше"
Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен
А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?
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Duncan_Macleod_777
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Додано: Вів 20 тра, 2025 12:15
Duncan_Macleod_777 написав:
А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?
А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. Сама по себе сумма в 80-100к грн в месяц в общем не большая. Я бы не ожидал, что на такую Приват возбудится. Но кто ж его точно знает? Финмон у нас без нормативов.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 14:02
moveton написав: Duncan_Macleod_777 написав:
А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?
А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно.
Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.
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Duncan_Macleod_777
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Додано: Вів 20 тра, 2025 14:33
Duncan_Macleod_777 написав:
Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.
Да можно, наверное. И с долларовой карты гривневый перевод может и тоже автоконвертнёт. Просто обычно в Украине доллары на карту кладут не для того, чтобы на гривну менять
Хотя может сейчас так курс и выгоднее, чем в кассе.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 19:49
Duncan_Macleod_777 написав:
закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту
Для пенсіонерів це буде не типова операція, ймовірний блок з подальшим спілкуванням гестапо
Пощастить, якщо це все можна буде пройти вдома, а не у відділенні.
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Howl
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Додано: Вів 20 тра, 2025 20:06
Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. На майбутнє думаю краще знімати папір і поповнювати через кеш ін.
Дурня якась получається.
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Ой+
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Додано: Вів 20 тра, 2025 20:25
Howl написав: Duncan_Macleod_777 написав:
закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту
Для пенсіонерів це буде не типова операція, ймовірний блок з подальшим спілкуванням гестапо
Пощастить, якщо це все можна буде пройти вдома, а не у відділенні.
а с субсидией для них НЕ возникнут также проблемы?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 20:31
Ой+ написав:
Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. На майбутнє думаю краще знімати папір і поповнювати через кеш ін.
Дурня якась получається.
Если на звонок есть чем отбиться, зачем с бумагой бегать? Так-то оно не вчера появилось. Во время расцвета валютной карусели я у Мони (слывёт самым расслабленным банком в плане финмона) интересовался что будет, если я у обменки гривны не бумагой буду забирать, а она мне их по P2P на карту переведёт. Они долго соображали о чём я вообще (вначале почему-то думали, что это будет перевод на карту долларами из за рубежа) и наконец родили ответ, что так не надо. А вот если бумагой и в кассе партнёра пополнить - это пожалуйста, без вопросов сколько угодно. Но при всех этих завинченных гайках переводы, в том числе и по приватовским картам, на Binance P2P и сейчас во всех топовых предложениях. Как-то отбрехиваются...
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moveton
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Додано: Вів 20 тра, 2025 21:02
Ой+ написав:Я дружині перевів суму на кредитку
, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. (...)
А переводили СЭПом, или Р2Р?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 21:05
Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом.
Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 20 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Ой+
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