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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:00

  moveton написав:
  посетитель написав:Згоден.Про цей меморандум я забув.А з червня буде 100 тис на вихід.Так що все на три місяці може розтягнутися, якщо не більше.

Я потому и написал "и меньше" :P Может там уже сейчас лимит 50к стоит и тогда на 8 месяцев растянется. А может переводить нужно на счета юриков и тогда можно и сразу всё (вроде, Приват переводы на юриков в лимит не засчитывает). С другой стороны, может 8 месяцев и проблемой не считается - срок на вывод в вопросе тоже не ограничен :mrgreen:

А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:15

  Duncan_Macleod_777 написав:А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно. Сама по себе сумма в 80-100к грн в месяц в общем не большая. Я бы не ожидал, что на такую Приват возбудится. Но кто ж его точно знает? Финмон у нас без нормативов.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:02

  moveton написав:
  Duncan_Macleod_777 написав:А якщо наприклад закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту, вони в мене пенсіонери, чи не буде проблем?

А как долларами по P2P крипту покупать? Их же перевести с карты максимум близкому родственнику можно.

Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.
Duncan_Macleod_777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:33

  Duncan_Macleod_777 написав:Можна відразу на гривневу карту класти, вони просто по курсу конвертуються, я раніше так робив.

Да можно, наверное. И с долларовой карты гривневый перевод может и тоже автоконвертнёт. Просто обычно в Украине доллары на карту кладут не для того, чтобы на гривну менять :) Хотя может сейчас так курс и выгоднее, чем в кассе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:49

Re: ПриватБанк

  Duncan_Macleod_777 написав:закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту
Для пенсіонерів це буде не типова операція, ймовірний блок з подальшим спілкуванням гестапо :mrgreen: Пощастить, якщо це все можна буде пройти вдома, а не у відділенні.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:06

Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. На майбутнє думаю краще знімати папір і поповнювати через кеш ін.
Дурня якась получається.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:25

  Howl написав:
  Duncan_Macleod_777 написав:закину на батьків кожному по 2к баксів через термінал і потім на крипту
Для пенсіонерів це буде не типова операція, ймовірний блок з подальшим спілкуванням гестапо :mrgreen: Пощастить, якщо це все можна буде пройти вдома, а не у відділенні.


а с субсидией для них НЕ возникнут также проблемы?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 20:31

  Ой+ написав:Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. На майбутнє думаю краще знімати папір і поповнювати через кеш ін.
Дурня якась получається.

Если на звонок есть чем отбиться, зачем с бумагой бегать? Так-то оно не вчера появилось. Во время расцвета валютной карусели я у Мони (слывёт самым расслабленным банком в плане финмона) интересовался что будет, если я у обменки гривны не бумагой буду забирать, а она мне их по P2P на карту переведёт. Они долго соображали о чём я вообще (вначале почему-то думали, что это будет перевод на карту долларами из за рубежа) и наконец родили ответ, что так не надо. А вот если бумагой и в кассе партнёра пополнить - это пожалуйста, без вопросов сколько угодно. Но при всех этих завинченных гайках переводы, в том числе и по приватовским картам, на Binance P2P и сейчас во всех топовых предложениях. Как-то отбрехиваются...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:02

  Ой+ написав:Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки, хоча раніше без проблем такі операції йшли. (...)

А переводили СЭПом, или Р2Р?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:05

Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом.
Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 20 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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