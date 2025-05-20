Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом. Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 20 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Duncan_Macleod_777 написав:Чи можливо знимати кошти в касі відділення родичу?, наприклад коли замовляю валюту зі своєї валютної карти, чи можна наприклад дати свою карту близькому родичу і він получить гроші в касі, чи так не видадуть?
В теории, личной карта на то и личная, что ей другому человеку пользоваться запрещено. Можно снимать по-доверенности, если сильно припечёт (тут пишут, что в Привате можно и допку доверенную оформить), но всё это требует приготовлений. Можно внахалку пойти с авторизацией по чужому Приват24 и умением похоже расписаться. Вдруг и повезёт, если кассир не будет сильно присматриваться. Но это типа мошенничество.