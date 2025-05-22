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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:05

Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом.
Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 20 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 21:08

Ой+
т.е. вы перевели деньги от себя жене внутри Приватбанка, и у них появились вопросы? :shock:
#зеленелайно #дноПробито
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 22:13

  Duncan_Macleod_777 написав:Чи можливо знимати кошти в касі відділення родичу?, наприклад коли замовляю валюту зі своєї валютної карти, чи можна наприклад дати свою карту близькому родичу і він получить гроші в касі, чи так не видадуть?

В теории, личной карта на то и личная, что ей другому человеку пользоваться запрещено. Можно снимать по-доверенности, если сильно припечёт (тут пишут, что в Привате можно и допку доверенную оформить), но всё это требует приготовлений. Можно внахалку пойти с авторизацией по чужому Приват24 и умением похоже расписаться. Вдруг и повезёт, если кассир не будет сильно присматриваться. Но это типа мошенничество.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 23:08

  Ой+ написав:Я дружині перевів суму на кредитку, то отримав дзвінок з банки

Дуже підозрілі дії, тут явно щось не чисто. Вони не уточнили, переказ дружині - це шахрайство чи фінансування тероризму? А може незаконна підприємницька діяльність, якщо що місця їй гроші даєте?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 07:07

Re: ПриватБанк

  Миша-клиент написав:а с субсидией для них НЕ возникнут также проблемы?
Как по мне, то может быть. Вроде как, в заявлении на субсидию там есть строчка, что те дают добро к своей банковской тайне. Тут изучите вопрос в интернете. При заполнении заявления на субсидию там есть строчка об валютном обмене...
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:42

Re: ПриватБанк

Банк прислав листа, шо тепер максимальний кред ліміт може бути до 500 000. А раньше скіки було?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:52

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:Банк прислав листа, шо тепер максимальний кред ліміт може бути до 500 000. А раньше скіки було?

Раніше - певно 300 000. Це для преміальних карт
Востаннє редагувалось foxluck в Чет 22 тра, 2025 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:52

Re: ПриватБанк

Ferlakur, до 200к грн. Й то там було в залежності чи ти є учасником GOLD-клубу чи ні.
Howl
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