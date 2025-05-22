Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом.
Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 тра, 2025 21:05
Driver Р2Р, сеп у приваті з комісом.
Відбиватись якось нема особливого бажання, причому приват точно встановлював родинні зв'язки і мені здавалось, що ускладнювати життя клієнтам не потрібно у всякому випадку.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 20 тра, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 тра, 2025 21:08
Ой+
т.е. вы перевели деньги от себя жене внутри Приватбанка, и у них появились вопросы?
#зеленелайно #дноПробито
Додано: Вів 20 тра, 2025 22:13
В теории, личной карта на то и личная, что ей
Додано: Вів 20 тра, 2025 23:08
Додано: Сер 21 тра, 2025 07:07
Re: ПриватБанк
Как по мне, то может быть. Вроде как, в заявлении на субсидию там есть строчка, что те дают добро к своей банковской тайне. Тут изучите вопрос в интернете. При заполнении заявления на субсидию там есть строчка об валютном обмене...
Додано: Чет 22 тра, 2025 11:42
Re: ПриватБанк
Банк прислав листа, шо тепер максимальний кред ліміт може бути до 500 000. А раньше скіки було?
Додано: Чет 22 тра, 2025 11:52
Re: ПриватБанк
Раніше - певно 300 000. Це для преміальних карт
Востаннє редагувалось foxluck в Чет 22 тра, 2025 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 тра, 2025 11:52
Re: ПриватБанк
Ferlakur, до 200к грн. Й то там було в залежності чи ти є учасником GOLD-клубу чи ні.
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