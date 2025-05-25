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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:43

Re: ПриватБанк

Boundless, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:56

  Howl написав:Boundless, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".

ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:02

  Amethyst написав:
  Howl написав:Boundless, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".

ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))

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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:07

Re: ПриватБанк

А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:12

  Прохожий написав:
  Amethyst написав:
  Howl написав:Boundless, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".

ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))

финансовые Алигаторы обсуждают как сэкономить 20грн/мес
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А за шо тама платити? Хай ще доплачують, шо користуються продуктами #зеленелайно :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:15

Re: ПриватБанк

  Кащей написав:А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:28

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:кред ліміт може бути до 500 000.

А яка може бути практична з цього користь?
Облігації через Дію придбати, державу підтримати?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:29

Re: ПриватБанк

Arbitr, на таку суму може збудитися державний фінмон. Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:44

  Кащей написав:А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?

В мене зараз в них кредліміт 10 тис. грн. І ніяк не піднімають. Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 22:06

  Boundless написав:
  Кащей написав:А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?

В мене зараз в них кредліміт 10 тис. грн. І ніяк не піднімають. Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Фіг. Це не той клюб. Краще відркийте депо на 50К, через міс може дольють 50К ліміту. Але краще пошукайте ліміту у Алки, Шаромиги і Альянсу 8)
Amethyst
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