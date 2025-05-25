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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 тра, 2025 19:43
Boundless, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".
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Howl
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Додано: Нед 25 тра, 2025 19:56
Howl написав:Boundless
, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".
ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))
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Amethyst
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:02
Amethyst написав: Howl написав:Boundless
, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".
ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:07
А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:12
Прохожий написав: Amethyst написав: Howl написав:Boundless
, умови безкоштовної участі у GOLD-клубі банком загальнодоступно не озвучувалися, при чому їх могли змінювати. Умов було декілька, наявність безкоштовної участі у клубі можна побачити при процессі замовлення карти (на етапі вибору яку картку замовляти: КдВ чи Уні).
Тому навряд чи, що вдасться щось підгадати для отримання безкоштовного "голду".
ще мона в Чаті отак у лоба запитати: чи може банка безкоштовно оформити мені Голду без абонплати. Мона ще декілька разів перепитати потім ))
финансовые Алигаторы обсуждают как сэкономить 20грн/мес
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А за шо тама платити? Хай ще доплачують, шо користуються продуктами #зеленелайно
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Amethyst
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Додано: Нед 25 тра, 2025 20:15
Кащей написав:
А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.
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Howl
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Додано: Нед 25 тра, 2025 21:28
Ferlakur написав:
кред ліміт може бути до 500 000.
А яка може бути практична з цього користь?
Облігації через Дію придбати, державу підтримати?
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Arbitr
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Додано: Нед 25 тра, 2025 21:29
Arbitr, на таку суму може збудитися державний фінмон. Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.
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Howl
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Додано: Нед 25 тра, 2025 21:44
Кащей написав:
А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?
В мене зараз в них кредліміт 10 тис. грн. І ніяк не піднімають. Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
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Boundless
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Додано: Нед 25 тра, 2025 22:06
Boundless написав: Кащей написав:
А какой в Голде практический смысл? Не рассчитываете же вы всерьез без очереди к операционисту подходить и на пару десятых процента меньше платить по внегрейсовым кредитам?
В мене зараз в них кредліміт 10 тис. грн. І ніяк не піднімають. Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Фіг. Це не той клюб. Краще відркийте депо на 50К, через міс може дольють 50К ліміту. Але краще пошукайте ліміту у Алки, Шаромиги і Альянсу
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