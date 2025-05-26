RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:32

  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 14.10.08
Подякував: 309 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:36

  Ferlakur написав:
  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?

Прочитайте уважно гілку Sense.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:44

  melkh написав:
  Ferlakur написав:
  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?

Прочитайте уважно гілку Sense.

Всю?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 14.10.08
Подякував: 309 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:55

Re: ПриватБанк

  Boundless написав:Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Цей клуб ніяк не впливає на погодження кредиту чи збільшення кредитного ліміту, бо він доступний всім охочим.
Банк дивиться на інші критерії.

  Ferlakur написав:Є ссилочка на цей кейс?
На другому форумі. Вишлю в ПП.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 08.03.18
Подякував: 574 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:18

  Amethyst написав: Але краще пошукайте ліміту у Алки, Шаромиги і Альянсу 8)

Я не спеціаліст в фінансових термінах, тому насмілюся запитати: а що то таке Шаромига ?
angra
 
Повідомлень: 253
З нами з: 21.02.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 481482483484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Feh14, Setta і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.