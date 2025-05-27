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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:32

  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:36

  Ferlakur написав:
  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?

Прочитайте уважно гілку Sense.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:44

  melkh написав:
  Ferlakur написав:
  Howl написав: Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.

Є ссилочка на цей кейс?

Прочитайте уважно гілку Sense.

Всю?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:55

Re: ПриватБанк

  Boundless написав:Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Цей клуб ніяк не впливає на погодження кредиту чи збільшення кредитного ліміту, бо він доступний всім охочим.
Банк дивиться на інші критерії.

  Ferlakur написав:Є ссилочка на цей кейс?
На другому форумі. Вишлю в ПП.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:18

  Amethyst написав: Але краще пошукайте ліміту у Алки, Шаромиги і Альянсу 8)

Я не спеціаліст в фінансових термінах, тому насмілюся запитати: а що то таке Шаромига ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 12:14

Re: ПриватБанк

  angra написав:Шаромига ?

Глобус
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:05

  Howl написав:
  Кащей написав:А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.


І яка там особливість?
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:24

  посетитель написав:
  Howl написав:
  Кащей написав:А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.


І яка там особливість?

Возможность их оформить :D
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 10:32

  Ferlakur написав:Попросив ліміт 200к (було 150) - дали.

Також взяв 200 (135).
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 11:05

Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.
Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.
Так яка з нього користь?
А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.
Arbitr
 
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  #<1 ... 481482483484
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