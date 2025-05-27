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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 тра, 2025 08:32
Howl написав:
Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.
Є ссилочка на цей кейс?
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Ferlakur
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:36
Ferlakur написав: Howl написав:
Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.
Є ссилочка на цей кейс?
Прочитайте уважно гілку Sense.
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melkh
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:44
melkh написав: Ferlakur написав: Howl написав:
Один уже через Сенс купив, держава через банк запитала у клієнта документи на походження грошових коштів.
Є ссилочка на цей кейс?
Прочитайте уважно гілку Sense.
Всю?
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Ferlakur
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Додано: Пон 26 тра, 2025 10:55
Boundless написав:
Може якщо увійду в клюб обраних, то шанси збільшаться
Цей клуб ніяк не впливає на погодження кредиту чи збільшення кредитного ліміту, бо він доступний всім охочим.
Банк дивиться на інші критерії.
Ferlakur написав:
Є ссилочка на цей кейс?
На другому форумі. Вишлю в ПП.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 11:18
Amethyst написав:
Але краще пошукайте ліміту у Алки, Шаромиги і Альянсу
Я не спеціаліст в фінансових термінах, тому насмілюся запитати: а що то таке Шаромига ?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 12:14
angra написав:
Шаромига ?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 18:05
Howl написав: Кащей написав:
А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.
І яка там особливість?
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Додано: Пон 26 тра, 2025 18:24
посетитель написав: Howl написав: Кащей написав:
А какой в Голде практический смысл?
Из особенностей это валютные Уни. На остальное даже можно не обращать внимание.
І яка там особливість?
Возможность их оформить
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Додано: Вів 27 тра, 2025 10:32
Ferlakur написав:
Попросив ліміт 200к (було 150) - дали.
Також взяв 200 (135).
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Додано: Вів 27 тра, 2025 11:05
Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.
Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.
Так яка з нього користь?
А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.
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