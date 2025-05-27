Arbitr написав:Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.
Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.
Так яка з нього користь?
А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.
Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати.