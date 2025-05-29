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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 482483484485 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 80 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 80 Додано: Вів 27 тра, 2025 16:03 Arbitr написав: Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.

Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.

Так яка з нього користь?

А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ. Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.Так яка з нього користь?А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.

Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати. Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати. Ой+

Повідомлень: 6944 З нами з: 19.04.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 23:56 Re: ПриватБанк Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет? tegen Повідомлень: 79 З нами з: 31.08.11 Подякував: 24 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:05 tegen написав: Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет? Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?

С недоумением посмотрел тарифы :

Комісія за поповнення картки «Універсальна»

Через термінал самообслуговування:

- не тарифікується – з карткою;

- 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки;

- для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).



1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью. С недоумением посмотрел1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью. moveton

Повідомлень: 5580 З нами з: 23.03.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 676 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 482483484485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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