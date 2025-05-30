Arbitr написав:Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к. Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав. Так яка з нього користь? А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.
Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати.
Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?
tegen написав:Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?
Комісія за поповнення картки «Універсальна» Через термінал самообслуговування: - не тарифікується – з карткою; - 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки; - для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.
Комісія за поповнення картки «Універсальна» Через термінал самообслуговування: - не тарифікується – з карткою; - 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки; - для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.
Спасибо, наверное так и было, вставлял в терминал карту Виза, а пополнял свою же карту, но карту Мастеркард. Хотя раньше никогда не обращал на это внимания, и считал. что раз я авторизировался в терминале, то понятно же, что карты мои и телефон мой.