Arbitr написав:Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к. Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав. Так яка з нього користь? А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.
Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати.
Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?
tegen написав:Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?
Комісія за поповнення картки «Універсальна» Через термінал самообслуговування: - не тарифікується – з карткою; - 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки; - для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.
Комісія за поповнення картки «Універсальна» Через термінал самообслуговування: - не тарифікується – з карткою; - 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки; - для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.
Спасибо, наверное так и было, вставлял в терминал карту Виза, а пополнял свою же карту, но карту Мастеркард. Хотя раньше никогда не обращал на это внимания, и считал. что раз я авторизировался в терминале, то понятно же, что карты мои и телефон мой.
А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400? Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10)
Перевірив - відмова, тобто нє наглєть... І що саме цікаве - банк зразу подав запит в бюро кредитних історій, зразу ж і відмовив, а я відразу (буквально чз хвилину-дві) отримав шахрайський дзвінок з міського номеру (не привату, само собою): операції по вашій картці обмежені, для розблокування надайте додаткові дані і тд... От яка пі-пі-пі зливає? Приват і раніше славився зливом баз даних. УБКІ по ходу теж в цьому по вуха. Щоб так, блін, оперативно....