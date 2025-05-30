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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:03

  Arbitr написав:Теж отримав сьогодні пропозицію про збільшення КЛ до 400к. Зараз 70к.
Але щось не можу визначитися, а навіщо він такий потрібен. КЛ від Приватну особливо не користуюсь, зараз є більш цікаві варіанти. Відкрити на "чорний день", але пам'ятаю, як в 14 та 22 році існуючий КЛ швидко зникав.
Так яка з нього користь?
А з іншого боку, чим більше КЛ, тим сумніше, якщо шахраї до нього отримують доступ.

Як використовувати з користю понад 1% на місяць тут озвучували, а щоб не втратити в халепу з шахраями, потрібно швидко КЛ використати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:56

Re: ПриватБанк

Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?
tegen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:05

  tegen написав:Добрый вечер. Недавно пополнял карту Приватбанка в терминателе Приватбанка и обнаружил, что банк стал брать комиссию за пополнение своих карт. Как я понимаю, эквивалент 1 грн за 500 грн пополнения. Подскажите, существуют ли теперь какие-то бесплатные способы пополнения наличными деньгами своих карт Приватбанка, если карт других банков нет?

С недоумением посмотрел тарифы:
Комісія за поповнення картки «Універсальна»
Через термінал самообслуговування:
- не тарифікується – з карткою;
- 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки;
- для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).

1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:45

Комісія за поповнення картки «Універсальна»
Через термінал самообслуговування:
- не тарифікується – з карткою;
- 0,5% від суми (мінімум 5 грн) – без картки;
- для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн).

1/500 - это похоже на третий пункт, но я бы ожидал, что он применяется только, если пополняется не та карта, которая засунута в терминал, а не это акция такая по сравнению с бесплатностью.

Спасибо, наверное так и было, вставлял в терминал карту Виза, а пополнял свою же карту, но карту Мастеркард. Хотя раньше никогда не обращал на это внимания, и считал. что раз я авторизировался в терминале, то понятно же, что карты мои и телефон мой.
tegen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 06:09

Re: ПриватБанк

tegen, вроде бы как, всегда было, что комиссия терминала не применяется, если пополнение карты происходит при авторизации с ней.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:15

А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400?
Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10) :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:18

Re: ПриватБанк

Я просив.не підняли
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:22

Перевірив - відмова, тобто нє наглєть...
І що саме цікаве - банк зразу подав запит в бюро кредитних історій, зразу ж і відмовив, а я відразу (буквально чз хвилину-дві) отримав шахрайський дзвінок з міського номеру (не привату, само собою): операції по вашій картці обмежені, для розблокування надайте додаткові дані і тд...
От яка пі-пі-пі зливає?
Приват і раніше славився зливом баз даних. УБКІ по ходу теж в цьому по вуха. Щоб так, блін, оперативно....
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:39

Re: ПриватБанк

То так співпало, мені теж дзвонили сьогодні. Хоча я нікуди не рипався)
lamal
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