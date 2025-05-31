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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 01:14

  nighthawk5 написав:
  Oberon написав:Щоб так, блін, оперативно

Очевидно якийсь "умілець" автоматизував цю операцію, наваляв скрипт який тригериться на такі речі. Значить в нього встановлено прямий доступ до якоїсь бази даних (або приват або кредитні історії). В мене таких "дзвонарів" в ЧС вже цілий вагон)

Та явно. Теж були колись "дзвонарі", усі в ЧС, але всі вони пропонували кредити. Так би мовити безобідні :) А тут відразу намагання випитати інформацію (тому я і назвав дзвінок шахрайським).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 02:44

  Oberon написав:А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400?
Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10) :)
Запросив 299 - а дулі! Що ж, спробую 200 з вт, які давали.
Взагалі, раніше ніколи не підіймали по запиту, лише з ініціативи банки.
Visky
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  #<1 ... 483484485486
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