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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 483484485486 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 80 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 80 Додано: Суб 31 тра, 2025 01:14 nighthawk5 написав: Oberon написав: Щоб так, блін, оперативно Щоб так, блін, оперативно

Очевидно якийсь "умілець" автоматизував цю операцію, наваляв скрипт який тригериться на такі речі. Значить в нього встановлено прямий доступ до якоїсь бази даних (або приват або кредитні історії). В мене таких "дзвонарів" в ЧС вже цілий вагон) Очевидно якийсь "умілець" автоматизував цю операцію, наваляв скрипт який тригериться на такі речі. Значить в нього встановлено прямий доступ до якоїсь бази даних (або приват або кредитні історії). В мене таких "дзвонарів" в ЧС вже цілий вагон)

Та явно. Теж були колись "дзвонарі", усі в ЧС, але всі вони пропонували кредити. Так би мовити безобідні А тут відразу намагання випитати інформацію (тому я і назвав дзвінок шахрайським). Та явно. Теж були колись "дзвонарі", усі в ЧС, але всі вони пропонували кредити. Так би мовити безобідніА тут відразу намагання випитати інформацію (тому я і назвав дзвінок шахрайським). Oberon Повідомлень: 340 З нами з: 15.09.20 Подякував: 139 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 02:44 Oberon написав: А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400?

Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10) А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400?Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10) Запросив 299 - а дулі! Що ж, спробую 200 з вт, які давали.

Взагалі, раніше ніколи не підіймали по запиту, лише з ініціативи банки. Запросив 299 - а дулі! Що ж, спробую 200 з вт, які давали.Взагалі, раніше ніколи не підіймали по запиту, лише з ініціативи банки. Visky

Повідомлень: 1555 З нами з: 27.04.10 Подякував: 169 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 483484485486 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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