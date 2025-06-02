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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 тра, 2025 01:14
nighthawk5 написав: Oberon написав:
Щоб так, блін, оперативно
Очевидно якийсь "умілець" автоматизував цю операцію, наваляв скрипт який тригериться на такі речі. Значить в нього встановлено прямий доступ до якоїсь бази даних (або приват або кредитні історії). В мене таких "дзвонарів" в ЧС вже цілий вагон)
Та явно. Теж були колись "дзвонарі", усі в ЧС, але всі вони пропонували кредити. Так би мовити безобідні
А тут відразу намагання випитати інформацію (тому я і назвав дзвінок шахрайським).
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Додано: Суб 31 тра, 2025 02:44
Oberon написав:
А хтось по новим пропозиціям кредитного ліміту до 500 тис просив підняти на максималку, або хоч до 400?
Цікаво, якщо понагліти і запросити багато, то відлуп буде в цілому по запрошеній сумі чи нальють скільки зможуть (ну типу прошу на 500, а нальють +10)
Запросив 299 - а дулі! Що ж, спробую 200 з вт, які давали.
Взагалі, раніше ніколи не підіймали по запиту, лише з ініціативи банки.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 13:08
lamal написав:
Я просив.не підняли
Аналогічно.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:39
Oberon написав: nighthawk5 написав: Oberon написав:
Щоб так, блін, оперативно
Очевидно якийсь "умілець" автоматизував цю операцію, наваляв скрипт який тригериться на такі речі. Значить в нього встановлено прямий доступ до якоїсь бази даних (або приват або кредитні історії). В мене таких "дзвонарів" в ЧС вже цілий вагон)
Та явно. Теж були колись "дзвонарі", усі в ЧС, але всі вони пропонували кредити. Так би мовити безобідні
А тут відразу намагання випитати інформацію (тому я і назвав дзвінок шахрайським).
Медленный у него скрипт. Пару дней назад запросил подъём КЛ. Запрос кредитного рейтинга и отказ в поднятии сразу, а левых звонков до сих пор нет.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 21:57
Самостійно знизив з 100 до 30т. Телефон обірвали. Взяв слухавку з 056. А чому? Що не так?. Допрос повний. Запропонував надати цікаву пропозицію з кешбеком. Думають....Підняли на день народження, після дзвінка, дали 5% на ресторани. Використав майже все. Ліміт кешбека - 500грн.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:28
Добрий день. Хотів зняти зі своєї зарплатної карти 20000 в банкоматі. Фігушки. Тільки 3000. Хоча в банкоматі 1000-ні купюри. Давно так. Чи мені так пощастило?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:42
malser Так може у вас стоїть ліміт на зняття готівки по картці 3000. Зайдіть в Приват24 і підніміть ліміт до 20000.
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angra
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:54
angra ні ліміт піднятий. Знімав по 3000 шість разів плюс остаток 2000 в одному і тому банкоматі. Більше 3 не давало
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:08
malser написав:angra
ні ліміт піднятий. Знімав по 3000 шість разів плюс остаток 2000 в одному і тому банкоматі. Більше 3 не давало
Це АТМ такий, мабуть у стрьомному/людному місці
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Додано: Пон 02 чер, 2025 16:21
Amethyst певно так. Дякую
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