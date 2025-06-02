|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 16:53
Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
Додано: Вів 03 чер, 2025 05:41
Моя безкоштовна доріжка це купівля з універсальноі овдп в дія найближчих для виплат , наприклад 18-06-25. Якщо дата підходить , то дивиться яку суму треба внести , обовязково обирати є-підтримка де р2р або сеп безкоштовно
|