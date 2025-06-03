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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

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ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:53

Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 05:41

  deneg net написав:Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс

Моя безкоштовна доріжка це купівля з універсальноі овдп в дія найближчих для виплат , наприклад 18-06-25. Якщо дата підходить , то дивиться яку суму треба внести , обовязково обирати є-підтримка де р2р або сеп безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:36

Якщо не горить, то через депозит хіба що
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:53

  Solar_simfi написав:Якщо не горить, то через депозит хіба що

Депозит або купівля ОВДП через дія
sens
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Повідомлень: 18108
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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  #<1 ... 484485486487
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