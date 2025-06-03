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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 16:53
Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
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deneg net
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Додано: Вів 03 чер, 2025 05:41
deneg net написав:
Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
Моя безкоштовна доріжка це купівля з універсальноі овдп в дія найближчих для виплат , наприклад 18-06-25. Якщо дата підходить , то дивиться яку суму треба внести , обовязково обирати є-підтримка де р2р або сеп безкоштовно
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sens
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:36
Якщо не горить, то через депозит хіба що
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Solar_simfi
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:53
Solar_simfi написав:
Якщо не горить, то через депозит хіба що
Депозит або купівля ОВДП через дія
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sens
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- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
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3
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