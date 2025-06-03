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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 16:53
Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
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deneg net
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Додано: Вів 03 чер, 2025 05:41
deneg net написав:
Господа, кто знает дорожка осталась на вывод с универсальной или фсё? Если шо, то киньте в лс
Моя безкоштовна доріжка це купівля з універсальноі овдп в дія найближчих для виплат , наприклад 18-06-25. Якщо дата підходить , то дивиться яку суму треба внести , обовязково обирати є-підтримка де р2р або сеп безкоштовно
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sens
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:36
Якщо не горить, то через депозит хіба що
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Solar_simfi
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Додано: Вів 03 чер, 2025 07:53
Solar_simfi написав:
Якщо не горить, то через депозит хіба що
Депозит або купівля ОВДП через дія
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sens
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Додано: Вів 03 чер, 2025 11:40
sens написав:
купівля ОВДП через дія
А що, через п24 комісія буде?
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Чорний Ворон
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Додано: Вів 03 чер, 2025 12:26
Чорний Ворон написав: sens написав:
купівля ОВДП через дія
А що, через п24 комісія буде?
Вони повернуться на уні
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ukr0014959
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Додано: Вів 03 чер, 2025 13:23
ukr0014959 написав: Чорний Ворон написав: sens написав:
купівля ОВДП через дія
А що, через п24 комісія буде?
Вони повернуться на уні
повернувся на є-підтримку , яка уні ?????????????????
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sens
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Додано: Вів 03 чер, 2025 13:52
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Вони повернуться на уні[/quote] повернувся на є-підтримку , яка уні ?????????????????[/quote]
бо ви купуєте через дія
а є інші методи покупки - напр. в веб-кабіні
там можна обрати на яку картку буде повернення
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greenozon
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Додано: Вів 03 чер, 2025 13:56
sens написав:
А що, через п24 комісія буде?[/quote]
Вони повернуться на уні[/quote] повернувся на є-підтримку , яка уні ?????????????????[/quote]
Повернуться на ту картку яка була вказана коли купував в перший раз в Приват24. Інші картки навіть не викидає для вибору повернення.
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angra
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