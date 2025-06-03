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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 485486487488

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 20:42

[quote="5861558:sens"
Може її у вас немає??? Я з уні купляю ОВДП в п24 з поверненням на кдв , в дія виключно на є-підтримку[/quote]
Ну так я про це і говорю, що при купівлі в п24 викидає лише кдв, хоча в дії можу вибрати і е-підтримку Привата.
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:31

  angra написав:[quote="5861558:sens"
Може її у вас немає??? Я з уні купляю ОВДП в п24 з поверненням на кдв , в дія виключно на є-підтримку

Ну так я про це і говорю, що при купівлі в п24 викидає лише кдв, хоча в дії можу вибрати і е-підтримку Привата.[/quote]
Ви писали про уні з комісією, не треба вводити в оману
sens
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  #<1 ... 485486487488
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