[quote="5861558:sens"
Може її у вас немає??? Я з уні купляю ОВДП в п24 з поверненням на кдв , в дія виключно на є-підтримку[/quote]
Ну так я про це і говорю, що при купівлі в п24 викидає лише кдв, хоча в дії можу вибрати і е-підтримку Привата.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:42
[quote="5861558:sens"
Може її у вас немає??? Я з уні купляю ОВДП в п24 з поверненням на кдв , в дія виключно на є-підтримку[/quote]
Ну так я про це і говорю, що при купівлі в п24 викидає лише кдв, хоча в дії можу вибрати і е-підтримку Привата.
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:31
Ну так я про це і говорю, що при купівлі в п24 викидає лише кдв, хоча в дії можу вибрати і е-підтримку Привата.[/quote]
Ви писали про уні з комісією, не треба вводити в оману
Додано: Сер 04 чер, 2025 07:55
Ви писали про уні з комісією, не треба вводити в оману[/quote]
Ні, я писав виключно про картки. Дивіться: при купівлі в дії можна вибирати на яку еП повертати кошти. При купівлі в п24 такого вибору нема, тому цікавить чи це у всіх так і
яку карту вказав перший раз на ту Приват і повертатиме гроші довічно ?
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