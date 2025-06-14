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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:36
Коллеги, по покупке овдп через п24, есть хоть какой нибудь регламент? Ну типа, до которого часа нужно купить овдп, чтобы операция покупки прошла сегодняшним днём? Или тут от времени покупки ничего не зависит, сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?
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Карамболь
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:28
Востаннє редагувалось novichok
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:29
упс
Востаннє редагувалось angra
в Суб 14 чер, 2025 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:02
del
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:40
Давайте ще повторимо про це декілька разів. А то тут ще не закрили.
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alibob
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Додано: Суб 14 чер, 2025 08:12
Карамболь написав:
Коллеги, по покупке овдп через п24, есть хоть какой нибудь регламент? Ну типа, до которого часа нужно купить овдп, чтобы операция покупки прошла сегодняшним днём? Или тут от времени покупки ничего не зависит, сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?
Cаме так.
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Додано: Суб 14 чер, 2025 08:13
Карамболь написав:
Коллеги, по покупке овдп через п24, есть хоть какой нибудь регламент? Ну типа, до которого часа нужно купить овдп, чтобы операция покупки прошла сегодняшним днём? Или тут от времени покупки ничего не зависит, сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?
Cаме так. А якщо купив в пятницю, то, відповідно, в понеділок.
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Додано: Суб 14 чер, 2025 08:58
sens написав: angra написав: sens написав:
А що, через п24 комісія буде?
Вони повернуться на уні
повернувся на є-підтримку , яка уні ?????????????????[/quote]
Повернуться на ту картку яка була вказана коли купував в перший раз в Приват24. Інші картки навіть не викидає для вибору повернення.[/quote]
Може її у вас немає??? Я з уні купляю ОВДП в п24 з поверненням на кдв , в дія виключно на є-підтримку[/quote]
а з кдв Привата береться комісія 0,5% за надходженя виплат по ОВДП?
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