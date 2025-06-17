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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 чер, 2025 05:42
Visky написав:1finanсier
Так, підтверджено практично
Дякую )
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1finanсier
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Додано: Пон 16 чер, 2025 09:25
По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))
Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.
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Andrey2512
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Додано: Пон 16 чер, 2025 12:52
Andrey2512 написав:
По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))
Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.
В смысле "прикрыли"? Не понял при чём тут именно кредитка, но правилу, что в первый месяц депо его досрочное расторжение выплачивается только на карту с которой его открывали/пополняли уже лет 5 точно. Ещё и занимает это несколько дней.
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moveton
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Додано: Вів 17 чер, 2025 11:56
moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.
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Howl
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Додано: Вів 17 чер, 2025 12:48
Howl написав:moveton
, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.
Какой-то секретный способ был? Я пару-тройку лет назад проверял. В обычном Приват24 было согласно правила.
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moveton
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Додано: Вів 17 чер, 2025 13:39
moveton, нет. Всё как обычно. По тихому стало давать, по тихому и починили.
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