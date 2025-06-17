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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 05:42

  Visky написав:1finanсier Так, підтверджено практично

Дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 09:25

Re: ПриватБанк

По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))

Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 12:52

  Andrey2512 написав:По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))

Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.

В смысле "прикрыли"? Не понял при чём тут именно кредитка, но правилу, что в первый месяц депо его досрочное расторжение выплачивается только на карту с которой его открывали/пополняли уже лет 5 точно. Ещё и занимает это несколько дней.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:56

Re: ПриватБанк

moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:48

  Howl написав:moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.

Какой-то секретный способ был? Я пару-тройку лет назад проверял. В обычном Приват24 было согласно правила.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:39

Re: ПриватБанк

moveton, нет. Всё как обычно. По тихому стало давать, по тихому и починили.
Howl
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