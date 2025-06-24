Додано: Вів 24 чер, 2025 18:13

Попередження для всіх, хто має справу з ПриватБанком — особливо для пенсіонерів і їхніх родичів



Моя родина стала жертвою бездушної бюрократії та байдужості банківської системи. Мати довірила мені право розпоряджатися її коштами — все було оформлено офіційно, через нотаріуса. Довіреність перевіряли чотири юристи. Усі вони підтверджували її дійсність.



Та коли настав критичний момент — зняти кошти, необхідні для операції, — ПриватБанк почав вигадувати нові й нові перепони. Спочатку їм не сподобалася копія довіреності, хоч вона була завірена нотаріально. Потім — зачепилися за формулювання: мовляв, в довіреності не вказано конкретно "розривати депозит", хоча загальна формулювання "розривати договори" та "отримувати всі належні кошти" цілком охоплює цю дію.



Два тижні. Два тижні зволікання через нікчемні формальні приводи. Два тижні, коли кожна година була на вагу життя.



Ми втратили найцінніше — маму. Вона померла, не дочекавшись операції. І все це — через зволікання банку.



Тільки п’ятий юрист знайшов ту мікроскопічну юридичну зачіпку, яка за версією банку нібито давала їм підставу блокувати доступ до маминих коштів. Не через шахрайство. Не через сумніви в довіреності. А через дріб’язкову, штучну придирку до формулювань.



Я звертаюся до всіх: ніколи не довіряйте ПриватБанку, особливо коли мова йде про здоров’я чи життя ваших рідних. Для них це лише документи, печатки і фрази. А для нас — людське життя.