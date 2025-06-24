Дякую )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 чер, 2025 09:25
Re: ПриватБанк
По ходу, тропинка по выводу денег с кредитки через депозит прикрыли)))
Чтоб расторгнуть депо и вывезти кеш на карту для выплат - нужно 1 мес промариновать деньги) А нет - возвращаются только на кредитку.
Додано: Пон 16 чер, 2025 12:52
В смысле "прикрыли"? Не понял при чём тут именно кредитка, но правилу, что в первый месяц депо его досрочное расторжение выплачивается только на карту с которой его открывали/пополняли уже лет 5 точно. Ещё и занимает это несколько дней.
Додано: Вів 17 чер, 2025 11:56
Re: ПриватБанк
moveton, на іншому форумі відписувались, що можна було не чекати 28 діб... Тепер, начебто, виправили це.
Додано: Вів 17 чер, 2025 12:48
Додано: Вів 17 чер, 2025 13:39
Re: ПриватБанк
moveton, нет. Всё как обычно. По тихому стало давать, по тихому и починили.
Додано: Вів 24 чер, 2025 18:13
Re: ПриватБанк
Попередження для всіх, хто має справу з ПриватБанком — особливо для пенсіонерів і їхніх родичів
Моя родина стала жертвою бездушної бюрократії та байдужості банківської системи. Мати довірила мені право розпоряджатися її коштами — все було оформлено офіційно, через нотаріуса. Довіреність перевіряли чотири юристи. Усі вони підтверджували її дійсність.
Та коли настав критичний момент — зняти кошти, необхідні для операції, — ПриватБанк почав вигадувати нові й нові перепони. Спочатку їм не сподобалася копія довіреності, хоч вона була завірена нотаріально. Потім — зачепилися за формулювання: мовляв, в довіреності не вказано конкретно "розривати депозит", хоча загальна формулювання "розривати договори" та "отримувати всі належні кошти" цілком охоплює цю дію.
Два тижні. Два тижні зволікання через нікчемні формальні приводи. Два тижні, коли кожна година була на вагу життя.
Ми втратили найцінніше — маму. Вона померла, не дочекавшись операції. І все це — через зволікання банку.
Тільки п’ятий юрист знайшов ту мікроскопічну юридичну зачіпку, яка за версією банку нібито давала їм підставу блокувати доступ до маминих коштів. Не через шахрайство. Не через сумніви в довіреності. А через дріб’язкову, штучну придирку до формулювань.
Я звертаюся до всіх: ніколи не довіряйте ПриватБанку, особливо коли мова йде про здоров’я чи життя ваших рідних. Для них це лише документи, печатки і фрази. А для нас — людське життя.
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59
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