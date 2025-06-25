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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:19

  Visky написав:vladislavlvov Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.

Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам, краще розібратися і зробити самому.

На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!

Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.
nord
 
Повідомлень: 587
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  #<1 ... 488489490491
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