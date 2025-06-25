Visky написав:vladislavlvov Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.
Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам, краще розібратися і зробити самому.
На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!
Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.