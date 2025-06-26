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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 чер, 2025 14:19
Visky написав:vladislavlvov
Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.
Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків.
Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку.
У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти.
Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам,
краще розібратися і зробити самому.
На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!
Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 17:41
vladislavlvov написав:
ніколи не довіряйте ПриватБанку,
Такое можно сказать сейчас про любой украинский банк.
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Додано: Сер 25 чер, 2025 21:43
якась нова дічь - прийшов в відділення актуалізувати дані бо в додатку блямба задовбала погрозами
дівчинка каже надайте згоду в додатку що ви будете отримувати сервіс банку
що це за чортівня цифрофізації?
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Додано: Сер 25 чер, 2025 22:18
vladislavlvov
Співчуваю. Взагалі то всі довіреності діють поки людина жива. А далі вступають права спадщини. Можу росказати свій досвід отримання по довіреності. Ми оформляли довіреність безпосередньо в банку. Ніяких нотаріусів. Ключовим там було підтвердження по смс. Після смерті матері я прийшов до каси банку зі своїм пспортом та її договорами на кошти що були в банку. Весь діалог в касі: я хочу отримати кошти подовіреності, вони перевірили по своїй базі, на мій телефон прийшов код підтвердження і все видали без питань. І я звісно не говорив що матері вже не має вживих.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:25
Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? В тарифах и ДКБО говорится про 3,5% в мес (или 60% в год) плюс пеня, которая "за день дорівнює сумі несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, помноженого на подвійну облікову ставку НБУ/100/ фактичну кількість днів у році."
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Додано: Чет 26 чер, 2025 17:02
Кащей написав:
Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? "
Считали долг от последнего вывода кредитки в ноль.
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