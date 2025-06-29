Visky написав:vladislavlvov Прошу прийняти мої співчуття. Тримайтеся.
Щодо довіреностей, то колись нотаріус казала, що жодна не є універсальною, у різних банків свої вимоги і хтось приймає, хтось - ні, приносьте тексти з банків. Приват оформлює власні довіреності, тож, якщо змога, краще робити це в самому банку. У мене таке було з довіреністю для посольства, довелося переробляти. Ще взяв за правило: ніколи не довіряти юристам, особливо адвокатам, краще розібратися і зробити самому.
На жаль, це не поверне Вашу маму... Світла їй пам'ять! Бережіть себе!
Це вірно кажете. Сам зустрічав серед юристів рідкісних роздовбаїв.
vladislavlvov Співчуваю. Взагалі то всі довіреності діють поки людина жива. А далі вступають права спадщини. Можу росказати свій досвід отримання по довіреності. Ми оформляли довіреність безпосередньо в банку. Ніяких нотаріусів. Ключовим там було підтвердження по смс. Після смерті матері я прийшов до каси банку зі своїм пспортом та її договорами на кошти що були в банку. Весь діалог в касі: я хочу отримати кошти подовіреності, вони перевірили по своїй базі, на мій телефон прийшов код підтвердження і все видали без питань. І я звісно не говорив що матері вже не має вживих.
Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? В тарифах и ДКБО говорится про 3,5% в мес (или 60% в год) плюс пеня, которая "за день дорівнює сумі несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, помноженого на подвійну облікову ставку НБУ/100/ фактичну кількість днів у році."
Кащей написав:Пропустил (на один день) на одной из учеток внесение обязательного минимального платежа по кредитке. Банк насчитал сумму процентов, превышающую сумму задолженности. Условно в мае было потрачено 200 грн. А процентов начислено 270 грн. Обе суммы-то я погасил, но поскольку это первый залет, то никак не соображу, откуда эти 270 взялись? "
Считали долг от последнего вывода кредитки в ноль.
Кащей Як розумію, на середньостатистичні помилки (забудькуватість) клієнтів і розрахована кредитна політика банків з заманюванням грейс-періодами. Хтось обов'язково помилиться або забуде, а банк здере!