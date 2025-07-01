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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 13:55

  M-Audio написав:Хто може підказати, чи можна з картки Приватбанку поповнити картку Wise, як саме це краще зробити і чи є комісія?
Сума невелика, точно менше за будь-які меморандні чи нацбанківські ліміти.
Гроші в гривні, але якщо є якийсь сенс відкрити єврову віртуалку, то це можна (сподіваюсь, невелику суму не проблема купити на єврову картку?)

На даний момент в приваті умови такі ж як і в моно (відповів у тій гілці).
Eldarien
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  #<1 ... 489490491492
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