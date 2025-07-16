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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 17:00

Підкажіть за який час до погашення серії ОВДП Приват закриває продаж?
Хотів сьогодні продати дещо з Дж. 23.07 і вже не дає. Чи може ще дати?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:49

Яку суму дасть зняти банкомат з карток інших банків за добу/ за підход?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 11:10

  novichok написав:Яку суму дасть зняти банкомат з карток інших банків за добу/ за підход?



секція Зняття Готівки

https://privatbank.ua/help/other
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:07

Re: 5% конверт

Ой+ В умовах конверту наче було, що суму занесену з КДВ можна повернути на неї без коміс. в межах цієї суми. Але у мене все одно писало коміс.
:?:
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:12

Visky Не мало би https://privatbank.ua/envelopes-p24
На КДВ власника Конверта – не тарифікується в межах суми власних коштів, перерахованих на Конверт із КДВ власника

5% на залишок з 13.08.25
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:22

Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:38

  Visky написав:Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.

Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:50

  Ferlakur написав:
  Visky написав:Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.

Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи :D

Причём у Привата так всегда. Помнится, что если открыть депо с КДВ и пополнить его с Универсальной, то в первый месяц досрочное закрытие уже только на Универсальную. Так сказать "достаточно одной таблетки".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:18

Re: ПриватБанк

Подскажите, пожалуйста, как с Универсальной карты дешевле всего перекинуть грн на другой банк? Заранее спасибо!
mars7722
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:26

Отак вони хитро рахують. Будьте уважні!
Мабуть для тимчасового зберігання варто виділити окремий конверт, на який переказувати тільки з КДВ
Visky
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