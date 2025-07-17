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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

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ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:30

  Ferlakur написав:
  Visky написав:Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.

Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи :D

Для експерименту проганяв 1 грн туда сюда з кдв благополучно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11

  Ferlakur написав:
  Visky написав:Ой+ Але факт. І не тільки у мене.
Ситуація була образно така неодноразово: на конверт заведено: 900₴ з універсальної іншої особи і 100₴ з власної КДВ. З конверта була оплата 950₴.
Решту до 50₴ не давало повернути на КДВ без коміс.

Так може то лишились 50 ті, шо були від іншої особи :D

  Visky написав:Отак вони хитро рахують. Будьте уважні!
Ось звідки це (в ролі Раджі - Приватбанк)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:59

  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, как с Универсальной карты дешевле всего перекинуть грн на другой банк? Заранее спасибо!
Через Дія-ОВДП 23.7-єПідтримка іншого банку або ПБ, отримаєте ще й дещицю
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:02

  Visky написав:Ось звідки це (в ролі Раджі - Приватбанк)

Теж це згадав, але ліньки було шукати відео :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:30

  Visky написав:
  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, как с Универсальной карты дешевле всего перекинуть грн на другой банк? Заранее спасибо!
Через Дія-ОВДП 23.7-єПідтримка іншого банку або ПБ, отримаєте ще й дещицю

можно подробнее: понял только Дія-ОВДП. Что такое 23.7? єПідтримка? ПБ?
mars7722
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:52

  mars7722 написав:можно подробнее: понял только Дія-ОВДП. Что такое 23.7? єПідтримка? ПБ?

Вангую, что это 23.07.2025 - дата погашения Джанкоя.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:15

  Visky написав:
  mars7722 написав:Подскажите, пожалуйста, как с Универсальной карты дешевле всего перекинуть грн на другой банк? Заранее спасибо!
Через Дія-ОВДП 23.7-єПідтримка іншого банку або ПБ, отримаєте ще й дещицю

В дія немає, в п24 також
sens
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:41

moveton
вижу только Лазурное -10.09
А можно купить 17.07 и забрать 18.07? потери?
mars7722
 
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