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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:11
Багато крадуть з привату, тому такі перевірки
у пана хай буде candle645 в анкеті є «надто особисті питання», які виникла необхідність звірити? Замість дівочого прізвища матері він там прописав «11см»?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 22:29
Якраз ні дівоче прізвище матері, ні "кодове слово" у мене ТП так і не спитала...
Зате дуже цікавилась де саме я народився, і довелося реально вгадувати між райцентром де точно був роддом, та смт яке значиться в моєму свідоцтві про народження. ТП (хай буде ТП) схоже задовольнив перший варіант. І це при тому, що такої інформації я б/у приват взагалі ніколи не надавав, і навіть теоретично вони здатні перевірити правдивість лише другого, і точно не в реальному часі...
Додано: Суб 19 лип, 2025 01:28
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 19 лип, 2025 02:32
Саме так. "Спецтариф для мобілізованих" на перекази по між рахунками (а не картками) по IBAN.
Ще в лютому 2022 вартість такого переказу була фіксованою - 3 гривні.
Приблизно в травні-червні 2022 її підняли до 100 грн, і такою вона була як мінімум до кінця зими/початку весни 2025-го.
Зараз вартість такого переказу (який займає до кількох годин, а формально навіть до 3х робочих днів) така-ж сама як і у майже миттєвих переказів між картками - 0.5% від суми.
Тобто послуга б/у приват, яка ще в 2021-му та на початку 2022-го коштувала 3 гривні - зараз коштує кілька сотень...
Додано: Суб 19 лип, 2025 03:25
Сравнивать в разах фиксированную сумму и процент - это вообще довольно оригинально. Переводы на IBAN - это на самом деле много разных вариантов в тарифах, но предположу, что мы про перевод на физика в другой банк в Приват24.
Т.е. на обычном тарифе, как минимум с 2021 года устойчивые 0.5% и меняется только ограничение сверху. Причём в какой-то момент (скорее всего действительно примерно с началом войны, но лень проверять) перевод крупных сумм стал ДЕШЕВЛЕ в 10 раз - с 1000 гр до 100 грн. Теперь предел ощипывания подняли до 500 грн, что всё равно в два раза ниже, чем в 2021 году.
Тариф 3 грн за перевод по реквизитам на любой счёт тоже помню. Как его в ютубе стали рекламировать для пополнения счетов тогда появившегося Монобанка вместо 0.5% за перевод на карту, так Приват переводы на 2620 к карточным по стоимости и привёл. Было это, соответственно, где-то в 2018 году. Оставалась дырочка через автоплатёж, но её прикрыли как раз совсем недавно.
Но это, повторюсь, тарифы для большинства. У мобилизованных верю, что всё и иначе и было и есть.
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