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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 22:26

  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
Приват вже давно не є найпередовішим


Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:16

Re: Райффайзен Банк

aanonimovic594 написав:
  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
Приват вже давно не є найпередовішим


Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
Багато функцій, які не є банківськими послугами і значною мірою нафіг нікому не треба. Купа сміттєвого функціоналу для імітації корисності. А за технологічністю він не є найпершим ще з часів націоналізації, тобто вже 10 років
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:51

Faceless
Можливо, але просто кажу свою думку, як саме мені здається, і можу бути не правим
aanonimovic594
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  #<1 ... 493494495496
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