Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 22:26
Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни
Додано: Сер 23 лип, 2025 11:16
Re: Райффайзен Банк
Багато функцій, які не є банківськими послугами і значною мірою нафіг нікому не треба. Купа сміттєвого функціоналу для імітації корисності. А за технологічністю він не є найпершим ще з часів націоналізації, тобто вже 10 років
Додано: Сер 23 лип, 2025 11:51
Faceless
Можливо, але просто кажу свою думку, як саме мені здається, і можу бути не правим
|