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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 493494495496 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 81 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 81 Додано: Вів 22 лип, 2025 22:26 Faceless написав: aanonimovic594 написав: Navegantes

Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4 Приват вже давно не є найпередовішим Приват вже давно не є найпередовішим



Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни aanonimovic594

Повідомлень: 45 З нами з: 22.07.25 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 11:16 Re: Райффайзен Банк aanonimovic594 написав: Faceless написав: aanonimovic594 написав: Navegantes

Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4 Приват вже давно не є найпередовішим Приват вже давно не є найпередовішим



Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни Ну не сказав би так, у них є мабуть майже взагалі всі сервіси, страхування, квитки на потяги і т.д., дуже багато функцій, на які іншим банкам знадобляться роки на реалізацію, я беру у порівнянні саме банки на території нашої країни Багато функцій, які не є банківськими послугами і значною мірою нафіг нікому не треба. Купа сміттєвого функціоналу для імітації корисності. А за технологічністю він не є найпершим ще з часів націоналізації, тобто вже 10 років Багато функцій, які не є банківськими послугами і значною мірою нафіг нікому не треба. Купа сміттєвого функціоналу для імітації корисності. А за технологічністю він не є найпершим ще з часів націоналізації, тобто вже 10 років Faceless

Модератор Повідомлень: 36450 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1494 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 11:51 Faceless

Можливо, але просто кажу свою думку, як саме мені здається, і можу бути не правим aanonimovic594

Повідомлень: 45 З нами з: 22.07.25 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 05:54 candle645 написав: Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).



Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.

Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.



На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.



Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.

З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.

З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.



Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні". Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".

Шановний candle645!

Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:

1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей

2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.



Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.

Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.

Повірте, саме так роблять дуже багато людей... ШановнийПитання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.Повірте, саме так роблять дуже багато людей... Искатель Повідомлень: 6393 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1065 раз. Подякували: 4871 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 09:13 Искатель написав: candle645 написав: Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).



Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.

Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.



На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.



Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.

З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.

З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.



Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні". Я клієнт даної б/у понад 15 років, в 18-20-му навіть ризикував там зберігати суми які в 2-3 рази перевищували "фонд гарантування", але в якийсь момент зрозумів свою помилку та постарався мінізувати свої відносини з цією б/у (нехай буде банківська установа).Після початку війни - вже майже 3 з половиною роки використовую б/у приват для отримання Г/З. Коли вони на початку війни, скориставшись тим що у більшості мобілізованих фізично відсутня можливість знімати отримані кошти через банкомати чи відділення - в 33(!) рази підняли вартість переказів - це був шок.Але сьогодні з"ясувалось, що вони в черговий раз пробили дно.На даний момент Г/З сугубо символічне, тому враховуючи непомірну вартість переказів, я вже давно виводжу отримані від ЗСУ кошти в пристойний банк раз в кілька місяців. До останнього часу суттєвих проблем із переказами не виникало, лише збережені "шаблони" чомусь періодично зникали, і доводилось знову вручну вводити IBAN та інші реквізити.Але сьгодні переказ відносно невеликої суми на рахунок дружини перетворився в справжній треш.З веб-клієнта зробити переказ взагалі не вдалося.З мобільного - спочатку показало нульову вартість переказу, але на якомусь кроці з"ясувалось що вона нещодавно зросла ще на порядок, і вже в сотні(!) разів вища довоєнної. Але це теж дрібниці в порівнянні із тим, що відбулось далі.Замість вкрай незручної та ненадійної 2FA авторизації через зворотній дзвінок (б/у приватбанк схоже не в курсі, що зараз дуже багато їхніх "клієнтів" користуються StarLink, але не мають змоги користуватись мобільним зв"язком) - довелося самостійно дзвонити на 3700, а потім таки дочекавшись зворотнього дзвінка - кілька хвинин спілкуватися з хамовитою ТП (нехай-буде ТехПідтримка) та відповідати на її недоречні та надто приватні питання, вислуховуючи в процесі "накази" типу - "відповідайте на моє питання!", "вкажіть лише одну відповідь!", "відповідайте так або ні".

Шановний candle645!

Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:

1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей

2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.



Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.

Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.

Повірте, саме так роблять дуже багато людей... ШановнийПитання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині. А у Вас в телефоні у Приват24 буде ця картка.Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.Повірте, саме так роблять дуже багато людей...

А нащо перевипускати? Можна просто залишити пластик дружині.



А можна випустити до своєї карти для виплат додаткову карту на довірену особу на ім'я дружини, тобі все буде офіційно без жодних порушень. А нащо перевипускати? Можна просто залишити пластик дружині.А можна випустити до своєї карти для виплат додаткову карту на довірену особу на ім'я дружини, тобі все буде офіційно без жодних порушень. Ferlakur Повідомлень: 4407 З нами з: 14.10.08 Подякував: 320 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 09:23 Приват хіба обмежує кількість пристроїв, до яких можна привʼязати одну карту? ( для цього навіть нема необхідності в зустрічі в лютеранській церкві в Мюнхені, на Великдень, сидячи за сусідніми столиками, все робиться дистанційно )

Тобто платити дружині за допомогою NFC в смартфоні взагалі не питання.

Ну і банкомати з NFC також є. Як і функція «знаття без картки».

Там явно питання в довірі, хоча дуже дивно: доходи дописувача по легенді на порядки більші, ніж ГЗ в армії. Перейматись, що дружина спустить військову подачку (далеко не окопну першої лінії, тобто не суттєву) несанкціоновано… серйозно? Hotab Повідомлень: 15764 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 13:42 Re: ПриватБанк Искатель написав: Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.

Повірте, саме так роблять дуже багато людей... Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.Повірте, саме так роблять дуже багато людей...



Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?



Тому, думаю, краще додаткова картка Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?Тому, думаю, краще додаткова картка Hennady Повідомлень: 535 З нами з: 02.11.08 Подякував: 28 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 14:02 Hennady написав: Искатель написав: Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.

Повірте, саме так роблять дуже багато людей... Дружина спокійно зніматиме потрібну суму з картки у банкоматі без комісії, коли треба.Повірте, саме так роблять дуже багато людей...



Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?



Тому, думаю, краще додаткова картка Теж цікавився таким питанням... А не буде так, що дружина знімає готівку з банкомату в умовному Львові, а чоловік через 5 хвилин розраховується цією ж карткою через телефон у магазині в у мовному Краматорську (чи знімає готівку теж в банкоматі (можна без картки) чи на касі АЗС. Що "подумає" банк про таке миттєве переміщення і застосування картки?Тому, думаю, краще додаткова картка Не буде. Це різні картки і токени. Все норм Не буде. Це різні картки і токени. Все норм Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6551 З нами з: 05.05.21 Подякував: 499 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 14:37 Искатель написав: Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:

1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей

2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.



Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині Питання насправді вирішується дуже легко, але для цього мають співпасти два моменти:1. Ви маєте повністю довіряти своїй дружині у питанні грошей2. Ви маєте потрапити у відпустку додому хоч на 1 день.Треба просто-напросто перевипустити Карту для виплат, на яку нараховують грошове забезпечення, і залишити пластик дружині

Можно навіть без відпустки.

Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка.

І далі КДВ 1 -> Приват-вклад -> КДВ 2 в обох напрямках без комісії. Наприклад, чоловік поповнює Приват-вклад, дружина знімає на КДВ. Можно навіть без відпустки.Дружина оформлює КДВ + приват-вклад + у відділенні довіреність до вкладу на чоловіка.І далі КДВ 1 -> Приват-вклад -> КДВ 2 в обох напрямках без комісії. Наприклад, чоловік поповнює Приват-вклад, дружина знімає на КДВ. ramzes4

Повідомлень: 1160 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2522 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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