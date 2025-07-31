У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 01:16
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 25 лип, 2025 02:31
На
Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:35
З є підтримки гаситься без проблем. З Кдв дивно, але якщо так, то можна безкомісно на приват вклад, а тоді зняти на кредитку. З є підтримки ішов у касу без шоколадки і оформляв зняття та поповнення того ж приват вкладу.
Щодо ліміту в п 24 на перекази не знайшов де подивитись залишок.
Додано: Нед 27 лип, 2025 06:50
Re: ПриватБанк
Google точно може.
Під час додавання чужої картки може обмежити обліковий запис для платежів і запити документи. Питання можна вирішити протягом, як кількох днів, так і місяць чекати...
Активація картки на довірену особу необхідно зробити довіреній особі в банкоматі Привату (це було раніше, зараз не знаю як це).
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:27
Пдікажіть, панове, в цьому банку є ліміт на купівлі з гривневої картки за кордоном, окрім 100 тис від нацбанку? Може є якісь налаштування? А то раптом виявиться, що сплатити можна тільки екв. 20 тис, а на місці це не виправити.
Додано: Пон 28 лип, 2025 23:05
M-Audio
Нещодавно платив за готель, близько 1200 євро, проблем не було.
Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12
Виходить, що переказ з КДВ на конверт і, певно, назад (якщо дасть*) теж зжерає 100т ліміт.
* Перевели 100т і чекай наступного міс., перевели 75т, назд дасть 25т і разом фул ліміт.
Додано: Чет 31 лип, 2025 11:16
Re: ПриватБанк
Вчора мамі о другій ночі якісь зловмисники хотіли зламати акаунт Привата 24, пароль вводили неправильно, заблокували акаунт. А потім почались дзвінки зі звичайного номеріу 050 робота Привату "Ваш акаунт заблоковано. Для зміни паролю натисніть 1".
Мама разів 5 разів піднімала трубку, потім 6 разів скидала, а далі вимкнула телефон. В результаті не спала всю ніч і її вранці забрала швидка...
В мами є режим "не турбувати" на ніч, але коли йде декілька дзвінків з одного номера підряд то він їх пропускає. Я бачу в цьому величезну диру.
Просто маючи номер людини можна влаштувати "веселу ніч". В ідеалі б хотілося мати налаштування щоб взагалі заборонити такі дзвінки в неробочий час. Ну або хоча б обмежити їх кількість.
Додано: Чет 31 лип, 2025 13:58
Re: ПриватБанк
начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?
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