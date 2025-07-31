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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

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ПриватБанк 3.2 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51

  moveton написав:
  Кащей написав:начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?

Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.

Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:24

  WallNutPen написав:
  moveton написав:
  Кащей написав:начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?

Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.

Очень даже бывает. Операции покупки по уни второй половины дня последнего дня месяца очень часто включаются в следующий расчетный период (то есть гасить до 25го не следующего месяца а через месяц). Естественно если эквайер не приват


Купите сьогодні - потрібно буде гасити до 25/08
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:42

  moveton написав:
  Кащей написав:начиная с какого времени сегодня можно рассчитывать, что операция (эквайер - Укргаз) будет проведена уже в следующем месяце?

Вроде, говорили, что Приват современный банк и у него по учёту так не бывает.

Было у меня лично такое. Покупка около 21:00 была в последний день месяца - провелось уже следующим месяцем. Эквайер, правда, был зарубежный.
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:03

Re: ПриватБанк

При сьогоднішніх покупках не через термінали ПРиВАТА проведеться завтрішнім днем
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 07:11

  wolt450 написав:При сьогоднішніх покупках не через термінали ПРиВАТА проведеться завтрішнім днем

Так і сталось.
Приват вклад не дає зняти - "На жаль, операція тимчасово недоступна. Йде оновлення даних за вкладом. Спробуйте здійснити операцію пізніше". І у веб і у моб.
На поповнення цілком готовий.
Ще з таким ноу хау не зустрічався.
Ой+
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