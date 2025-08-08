Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Сер 06 сер, 2025 11:57 Djus Спробуйте оновити анкету в П24, додавши там купу усіяких доходів. Для цього попросіть в чаті П24 надати доступ до редакції анкети

Повідомлень: 1721 З нами з: 27.04.10 Подякував: 190 раз. Подякували: 198 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 сер, 2025 12:01 Djus написав: Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.

Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим. Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.



Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua , детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.

Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим. Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.



Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua , детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.

Якщо купляти з картки на яку заходять цільові кошти , з них покупка і далі зняття без жодних умов.

Додано: Чет 07 сер, 2025 06:23 Що означає "цільові кошти"? Де це повинно бути вказано? Djus

Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.

Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.

В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.

Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.

Тобто у п24 встановлюю ліміти 20 тис., а фактично зняти можу тільки 2 тис. на добу, те ж саме через ТП, вони встановлюють будь який ліміт, кажуть пробуйте, банкомат видає 2 тис. і все, у цю добу більше не дає нічого. Перевипускали картки. І так протягом десь двох тижнів, майже кожен день.

2 з половиною тижні майже кожноденного спілкування зі звичайною ТП і потім працівниками різних відділів центральної, нарешті, вирішили питання (ТП передавала питання у центральний підрозділ, потім там у різні відділи центральної). Hennady Повідомлень: 541 З нами з: 02.11.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:15 Hennady написав: Опишу й я свій недавній досвід

Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.

Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.

В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.

Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.

Опишу й я свій недавній досвідЄ клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.

