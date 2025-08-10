RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 11:57

Djus Спробуйте оновити анкету в П24, додавши там купу усіяких доходів. Для цього попросіть в чаті П24 надати доступ до редакції анкети
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 12:01

  Djus написав:Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.
Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.


Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua, детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.
Navegantes
 
Повідомлень: 388
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 05:21

  Navegantes написав:
  Djus написав:Користуюся послугами Приватбанку більше 20 років. Іноді виникали проблеми, але все швидко вирішувалося.
Але в липні придбав через них ОВДП на загальну суму 150к грн. Тепер банк постійно вимагає пояснення про рух коштів, довідки про доходи, оновлення анкетних даних. Я був у відділенні, все надав, начебто їх влаштувало. Але наступного дня історія повторюється. І ніхто не може пояснити, що банк хоче на цей раз. Менеджери у відділенні абсолютно не компетентні, завчили кілька фраз, і більше нічого не можуть пояснити. Колись був найкращий банк України, а зараз стає найгіршим.


Мав аналогічну проблему, мені також пропонували звернутися до відділення, я відмовився (не мав бажання чекати в черзі, а потім ще пояснювати менеджеру всі деталі), тому документи надав через чат підтримки, мурижили різними питаннями, але в результаті все вирішилось позитивно. Додатково писав на help@pb.ua, детально пояснивши весь процес від надходження запиту до надання необхідних документів.

Якщо купляти з картки на яку заходять цільові кошти , з них покупка і далі зняття без жодних умов.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 06:23

Що означає "цільові кошти"? Де це повинно бути вказано?
Djus
 
Повідомлень: 175
З нами з: 09.04.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 08:30

Опишу й я свій недавній досвід
Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.
Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.
В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.
Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.
Тобто у п24 встановлюю ліміти 20 тис., а фактично зняти можу тільки 2 тис. на добу, те ж саме через ТП, вони встановлюють будь який ліміт, кажуть пробуйте, банкомат видає 2 тис. і все, у цю добу більше не дає нічого. Перевипускали картки. І так протягом десь двох тижнів, майже кожен день.
2 з половиною тижні майже кожноденного спілкування зі звичайною ТП і потім працівниками різних відділів центральної, нарешті, вирішили питання (ТП передавала питання у центральний підрозділ, потім там у різні відділи центральної).
Hennady
 
Повідомлень: 541
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:15

  Hennady написав:Опишу й я свій недавній досвід
Є клієнтом ПБ вже багато років, голд, ворлд картки і т.д. гривневі і валютні.
Пару місяців тому купив 30 шт. гривневих овдп.
В анкетах і при уточненнях у відділеннях місячний дохід 40 тис. грн.
Після повернення коштів (34 тис. грн.) від погашення овдп, ліміт на зняття/перекази на усіх картках встановився 2 тис. грн. на добу. І не реагував ні на зміни у п24 ні через ТП.

А купляли ОВДП саме у Приваті? Чи через Дію з виплатою на єПідтримку Привата?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 02.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:11

Редизайн застосунку якесь дно. Раніше можна було зручно отримати доступ до усього через список карток у гаманці, тепер же треба окремо гортати до картки, щоб подивитися баланс і окремо шукати у списку, щоб скопіювати реквізити :evil:
klug
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 22:50

Re: ПриватБанк

Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 496497498499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1346)
10.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9445)
10.08.2025 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.