2XL написав:Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку? Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг. Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)
Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.
Ну выгода может быть разной, а не только единственный КБ. Даже если вы ее не видите она может быть. К примеру есть своя выгода в оплате кредитными с дальнейшим переводом суммы оплаты в рассрочку... Вообще данный форум меня научил простой истине - не стоит критически-категорично относится к тому что кто-то делает - мол это тупо, глупо, нелепо... Большая вероятность есть в том, что я сам могу просто чего-то не знать, не понимать и т.п. Рекомендую - ИМХО полезно
приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!
vpchelko написав:приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!
Ви ж ФОП і платите 5% і ВЗ , отримуєте зп у баксах , у більшості зп у гривнях і немає комісії на зарахування чи зняття готівки.
"5% ртічних на накопичення в гривневих Конвертах. Це запрацює 13.08.2025 1. Ви відкладаєте гроші в Конверт (самостійно або з функцією автопоповнення). 2. На накопичення від 3000 грн щодня нараховуються відсотки. Виплата – раз на місяць."
"5% ртічних на накопичення в гривневих Конвертах. Це запрацює 13.08.2025 1. Ви відкладаєте гроші в Конверт (самостійно або з функцією автопоповнення). 2. На накопичення від 3000 грн щодня нараховуються відсотки. Виплата – раз на місяць."