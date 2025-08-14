klug написав:
P.S. Розкрийте вимоги до вигідності, якщо не цікавить кишмиш.
Поменше комісії
Додано: Пон 11 сер, 2025 02:08
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:36
Додано: Пон 11 сер, 2025 11:38
Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:38
Ну выгода может быть разной, а не только единственный КБ. Даже если вы ее не видите она может быть. К примеру есть своя выгода в оплате кредитными с дальнейшим переводом суммы оплаты в рассрочку... Вообще данный форум меня научил простой истине - не стоит критически-категорично относится к тому что кто-то делает - мол это тупо, глупо, нелепо... Большая вероятность есть в том, что я сам могу просто чего-то не знать, не понимать и т.п. Рекомендую - ИМХО полезно
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:31
приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!
Тырят мелочь по карманам
Додано: Сер 13 сер, 2025 08:14
Ви ж ФОП і платите 5% і ВЗ , отримуєте зп у баксах , у більшості зп у гривнях і немає комісії на зарахування чи зняття готівки.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:43
Мені в липні в додаток прийшло таке повідомлення:
"5% ртічних на накопичення в гривневих Конвертах. Це запрацює 13.08.2025
1. Ви відкладаєте гроші в Конверт (самостійно або з функцією автопоповнення).
2. На накопичення від 3000 грн щодня нараховуються відсотки. Виплата – раз на місяць."
Але на сторінці продукту шось нічого немає про це
Працює воно, чи передумали?
Додано: Сер 13 сер, 2025 12:07
"З 13.08.2025 додаємо нарахування % на баланс. Поповнюйте Конверт – та отримуйте 5% річних. Почніть збирати на свою мрію!" - так пишуть на головній сторінці next.privat24.ua, тож має запрацювати
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:13
Хм, а почему при переводе с одной своей Уни своих денег на свою же кредитку Уни 36.66 грн пытается взять комис 0.03?
Просто интересно, вроде же не должно, може кто то знает?
Дякую)
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:18
Это какой-то трындец! Нет слов, одни выражения.
Прислали, что требуется актуализация данных. До 23 СЕНТЯБРЯ.
На дворе 14 августа. Ещё 40 дней. И сегодня, как раз за 10 минут до того, как поменяются цены, блокируют покупку облигаций. Просто кнопка "Далі" не светится и всё.
И предъявляют не обновленные данные.
В Привате что, сначала вешают, а потом судят?
При этом оформление перевода другому лицу доходит до получения кода подтверждения в смс. Подтверждать не стал, правда.
Что это за фокусы?
