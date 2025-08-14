RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 02:08

Re: ПриватБанк

klug написав:
P.S. Розкрийте вимоги до вигідності, якщо не цікавить кишмиш.

Поменше комісії
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:36

  1finanсier написав:А купляли ОВДП саме у Приваті? Чи через Дію з виплатою на єПідтримку Привата?

Купував саме у Приваті
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:38

  2XL написав:Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)

Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:38

  Hennady написав:
  2XL написав:Підкажіть, через що зараз вигідно платити комуналку?
Банк не пропустив платіж за квартиру родича 1 ступеня на тисячу гривень. Моніторинг.
Портмоне? (Кєшбек не цікавить, оплата карткою Сенс)

Якщо не цікавить КБ, то що тоді "вигідно"? Вигідно, це коли є вигода. А при оплаті вигода може бути одна - КБ.

Ну выгода может быть разной, а не только единственный КБ. Даже если вы ее не видите она может быть. К примеру есть своя выгода в оплате кредитными с дальнейшим переводом суммы оплаты в рассрочку... Вообще данный форум меня научил простой истине - не стоит критически-категорично относится к тому что кто-то делает - мол это тупо, глупо, нелепо... Большая вероятность есть в том, что я сам могу просто чего-то не знать, не понимать и т.п. Рекомендую - ИМХО полезно :D
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:31

Re: ПриватБанк

приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!

Тырят мелочь по карманам
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 08:14

  vpchelko написав:приват и payoneer обосрака - короче они ввели невидимую комиссию в 1$ за зачисление денег на приват с payoneer - им мало того что подняли комиссию с 2 до 3 % - нужно найти способ тырить мелочь по карманам - про этот 1$ нет нигде информации - работник банка утверждает что это комиссия платежной системы payoneer - на сайте payoneer эта инфа отсуствует - на сайте приватбанка эта инфа тоже отсуствует - но приват24 как-то учитывает эту комиссию!

Тырят мелочь по карманам

Ви ж ФОП і платите 5% і ВЗ , отримуєте зп у баксах , у більшості зп у гривнях і немає комісії на зарахування чи зняття готівки.
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 11:43

Re: ПриватБанк

Мені в липні в додаток прийшло таке повідомлення:

"5% ртічних на накопичення в гривневих Конвертах. Це запрацює 13.08.2025
1. Ви відкладаєте гроші в Конверт (самостійно або з функцією автопоповнення).
2. На накопичення від 3000 грн щодня нараховуються відсотки. Виплата – раз на місяць."

Але на сторінці продукту шось нічого немає про це
https://privatbank.ua/envelopes-p24

Працює воно, чи передумали?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 12:07

  Ferlakur написав:Мені в липні в додаток прийшло таке повідомлення:

"5% ртічних на накопичення в гривневих Конвертах. Це запрацює 13.08.2025
1. Ви відкладаєте гроші в Конверт (самостійно або з функцією автопоповнення).
2. На накопичення від 3000 грн щодня нараховуються відсотки. Виплата – раз на місяць."

Але на сторінці продукту шось нічого немає про це
https://privatbank.ua/envelopes-p24

Працює воно, чи передумали?


"З 13.08.2025 додаємо нарахування % на баланс. Поповнюйте Конверт – та отримуйте 5% річних. Почніть збирати на свою мрію!" - так пишуть на головній сторінці next.privat24.ua, тож має запрацювати
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 13:13

Хм, а почему при переводе с одной своей Уни своих денег на свою же кредитку Уни 36.66 грн пытается взять комис 0.03?
Просто интересно, вроде же не должно, може кто то знает?
Дякую)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:18

Это какой-то трындец! Нет слов, одни выражения.
Прислали, что требуется актуализация данных. До 23 СЕНТЯБРЯ.
На дворе 14 августа. Ещё 40 дней. И сегодня, как раз за 10 минут до того, как поменяются цены, блокируют покупку облигаций. Просто кнопка "Далі" не светится и всё.
И предъявляют не обновленные данные.
В Привате что, сначала вешают, а потом судят?
При этом оформление перевода другому лицу доходит до получения кода подтверждения в смс. Подтверждать не стал, правда.
Что это за фокусы?
