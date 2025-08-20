RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:37

Re: ПриватБанк

Не входит в приват24 без смс на оккупированных территориях, добиться от бота чтобы тот позвал человека не вышло, как вызвать нормального человека?
Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Зображення
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 519
З нами з: 05.01.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 01:52

sens

Давно закрыл и уже безработный... так сейчас сбережения вывожу по нужде, так что лишний 1$ при делах, вижу что приват начал активно мелочь по карманам тырить... ну ничего.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 01:56

  wild2006 написав:Не входит в приват24 без смс на оккупированных территориях, добиться от бота чтобы тот позвал человека не вышло, как вызвать нормального человека?
Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Зображення


Хаха супер - реально достал Шмарный Интелект! Типо экономит время клиента - а по делу факает минут 5-10 пока пробъешся с нестандартным вопросом.

У меня не получалось сменить пароль, гоняли по кругу раза 2 - сначала мол серверы обслуживали, потом вроде сменил - но хотели чтобы пластик вставил в банкомат или терминал - а карты только виртуальные....

К стати я уже научился правильно материть ШИ - и он начал понимать свою недееспособность.

Только кожаные мешки тут решать могут...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:59

Re: ПриватБанк

Уже около месяца настойчиво требует подписать какие-то документы с помощью простой эл подписи. Объясните, пожалуйста, что это и стоит-ли подписывать?

ЗображенняЗображення
Boriss
 
Повідомлень: 24
З нами з: 25.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 10:51

Re: ПриватБанк

Boriss, на втором скрине есть ссылка на документ, который подписываете. Если не подпишите, то возможно будите отбивать пороги отделения :)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 498499500501
