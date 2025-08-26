Да ладно, и вот два часа я срался с ботом, а тут так, классически?
Давно закрыл и уже безработный... так сейчас сбережения вывожу по нужде, так что лишний 1$ при делах, вижу что приват начал активно мелочь по карманам тырить... ну ничего.
Хаха супер - реально достал Шмарный Интелект! Типо экономит время клиента - а по делу факает минут 5-10 пока пробъешся с нестандартным вопросом.
У меня не получалось сменить пароль, гоняли по кругу раза 2 - сначала мол серверы обслуживали, потом вроде сменил - но хотели чтобы пластик вставил в банкомат или терминал - а карты только виртуальные....
К стати я уже научился правильно материть ШИ - и он начал понимать свою недееспособность.
Только кожаные мешки тут решать могут...
Boriss, на втором скрине есть ссылка на документ, который подписываете. Если не подпишите, то возможно будите отбивать пороги отделения
Хто в курсі, шо то за замануха така, типу дзвонять з банку і просять З ПЕРШОГО РАЗУ підтвердити участь в "акції" (типу подумати не можна, або так або ні - відразу скажи) Суть акції: переказати з кредліму на Універсальній від 10кгрн на будь-яку картку українських банків з 0 комісією на переказ і отримати 3% кешбек "НА ФСЬО" протягом 6 місяців.
Оце дружині таке втюхали одним дзвінком, у П24 навіть світиться сповіщення про підключення того тарифу 0 грн за переказ. Але ж це бєгєм...ЗЛот, не дає мені спокою така думка, де подстава?
За чий щьот банкєт? іксплейн бітте, воно не попадає у пільговий період і ЗЛ обстриже наївну блондінку за красівою ставкою 50-60% річних?
ЗЫ: Звісно відправив її дзвонити на гарячку, але краще ще тут спитаю у бувалого файнорильского панства
Зіткнувся з надзвичайно поганим, відсталим та важким сервісом заміни фінансового номеру. Порівняно з он-лайн сервісами інших банків, ПриавБанк залишився на рівні 15 річної давнини. Так, 15 років тому, я був клієном банку. Зараз захотів відкрити рахунок дистанційно. І цей процес у ПриватБанку просто неймовіно жахливий. Ясно, що за 15 років змінився номер телефону. Щоб замінити номер в системі ПриваБанку маєш пройти сім кіл аду і не факт що вдало. Вони відправляють на фотоідентифікацію. Там немає оператора як в інших просунутих банках, і ніхто не скаже як розмістити все так, щоб їх влаштовувало. Ти маєш робити сам, а вони кожного разу бракують твою фотографію не кажучи конкретно що їх не влаштовує. Це таке абсолютне неподобство, хто з тим стикався. Це настільки відстало і не раціонально. Вони забирають твій час і безглуздо витрачають час праціників хто перевіряє це. Нібито проста процедура дистанційної заміни номеру, простіше бути не може, а ти її не можеш пройти і вони тебе кожного разу відправляють у відділення банку. Це неймовірно. Те що в інших банках проходиш за секунди, в ПриватБанку ти не можеш пройти і вони тебе відправляють у відділення. Тут ти розумієш, що ПриватБанк в своєму розвитку давно зупинився і залишився далеко позаду просунутих банків в Україні. Є всі документи, є цифровий підпис, Їх це не цікавить, у них якась дурна, відстала за сенсом і своїм змістом процедура, за якою ти не можеш змінити свій номер телефону дистанційно і не можеш користуватися послугами цього банку. Жахливо - це навіть не тк слово.
І це ще не кажучи як жахливо у них поставлено зв'язок з оператором. Це окрема тема, але думаю, що багато розуміють різницю в серсвісах з іншими банками, де зв'язатися з оператором немає жодних проблем у будь-який час.
Це більш-менш типова замануха для "сплячих" карток, щоб людина знайшла її у дальній шухляді і почала користуватися. Умови конкретної пропозиції у різних людей можуть дещо відрізнятися. Мені, наприклад, пропонували КБ на 3 міс і там було якесь обмеження на місяць, 300 грн чи щось таке. Тому, коли надходить така пропозиція, їм потрібно влаштовувати допит про усі деталі.
Щодо переказу, то у пропозиції для мене був нюанс, що ставка 0% - це на один переказ засобами П24, який максимум дає переказати 29999 грн/раз. Тобто, протестувати на 1 грн, а потім зайти на всю не вийде - потрібно одразу пірнати. При спробі так різко розбудити "сплячу" картку, прокидається антифрод: починають дзвонити і допитуватися, що за переказ, чи часом не дзвонили з банку і не просили його зробити. Доводиться детально пояснювати, що з банку таки дзвонили, але вони можуть верифікувати у себе в системі, що такий дзвінок був, що переказ іде між власними рахунками, гроші у мене під контролем і я повністю усвідомлюю, що роблю, а також згадувати скільки мала троюрідних сестер двоюрідна бабця.
Якщо антифрод виявиться спроможним почути не лише частину, де клієнт каже, що з банку дзвонили і він тепер хоче переказати гроші, а і решту тексту, то є непоганий шанс, що операцію вони таки відпустять і переказ завершиться успішно. Якщо спілкування з антифродом буде не дуже переконливим, то є шанс отримати гемор з розблокуванням рахунків через відділення, тому треба чітко, спокійно та впевнено на все відповідати. Переказані кошти потрібно повернути до 25 числа наступного місяця. Інших нюансів ніби не було.
Дуже дякую, саме так і сталося - не випускали той переказ, поки не пройшла відеоверифікацію. З допиту про деталі акції, кешбек обіцяли підключити протягом трьох робочих днів після здійснення переказу, але по факту сповіщення у П24 прийшло всже наступного дня (неробочого). В ньому ж повідомили, що повернуто стандартний тариф на перекази кредитних коштів на картки інших банків. Ліміт нарахування КБ 500 грн на календарний місяць, а не за 30 днів з дати підключення акції.
І так все виглядало б пречудово, якби... таки не виліз таки шмат ЗЛ ... попри те, що і в КЦ озвучували кілька разів, і у застосунку світилося у сповіщенні підключення КБ на 6 міс. - після спроби з'ясувати, як саме рахувати ті 6 міс. (чи 180 днів, чи 183, чи як?) - тупо зрізали термін нарахування КБ до 3 міс. і на звернення/фіксацію скарги про введення клієнтки в оману прислали у П24 відписку типу "у нас акція виключно на 3 міс., ніяких індивідуальних пропозицій не було"
От думаю св...та, скріни ж не горять, де чорним по білому є підтвердження про строк 6 місяців - куди їх правильно викласти/надіслати, щоб таки прижучили тих брехунів?
