Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:40
Лол, після 20 років обслуговування, нарешті і мені без пояснень прийшов лист щастя про розрив ділових відносин від цього ****банку)
Обслуговував у ньому вже другий за ці роки ФОП, без жодних підозрілих операцій чи контрагентів, жодного разу за цей час ніяких питань та документів банк не запитував. Криптою та р2р не балуюсь. Тільки білий ФОП, військові облігації і універсальна картка для нечастих покупок.
Подумайте тричі перш ніж відкривати у Приваті ФОП або купляти цінні папери, якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику.
Мені як раз потрібно було зробити чарджбек за Універсальною за талони на пальне ANP і отримати в кінці вересня кілька рефандів від китайців за не відправлені замовлення, незрозуміло тепер як це робити з розірванними відносинами 🤣 і через який строк можна буде її відновити хоча б для продуктів для фізосіб
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 20:31
NDV написав:
і через який строк можна буде її відновити хоча б для продуктів для фізосіб
Декларативно десь зустрічав згадку про два роки, практично ж поки виглядає, що ніколи.
pharus написав:
От думаю св...та, скріни ж не горять, де чорним по білому є підтвердження про строк 6 місяців - куди їх правильно викласти/надіслати, щоб таки прижучили тих брехунів?
Захистом споживачів фінансових послуг має займатися НБУ, проте вони і з серйознішими кейсами можуть футболити, а тут ще й немає безпосередніх втрат...
1
4
Додано: Вів 26 сер, 2025 23:23
NDV написав:
якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику
Случайно ФИО не совпадает с кем-то из санкционного списка? (на этом форуме однажды кто-то так влетел - по итогу оказался полным тёзкой кого-не-надо)
Если вся активность реально белая - это единственное, что приходит на ум
