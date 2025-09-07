Лол, після 20 років обслуговування, нарешті і мені без пояснень прийшов лист щастя про розрив ділових відносин від цього ****банку)
Обслуговував у ньому вже другий за ці роки ФОП, без жодних підозрілих операцій чи контрагентів, жодного разу за цей час ніяких питань та документів банк не запитував. Криптою та р2р не балуюсь. Тільки білий ФОП, військові облігації і універсальна картка для нечастих покупок.
Подумайте тричі перш ніж відкривати у Приваті ФОП або купляти цінні папери, якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику.
Мені як раз потрібно було зробити чарджбек за Універсальною за талони на пальне ANP і отримати в кінці вересня кілька рефандів від китайців за не відправлені замовлення, незрозуміло тепер як це робити з розірванними відносинами 🤣 і через який строк можна буде її відновити хоча б для продуктів для фізосіб
NDV написав:якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику
Случайно ФИО не совпадает с кем-то из санкционного списка? (на этом форуме однажды кто-то так влетел - по итогу оказался полным тёзкой кого-не-надо) Если вся активность реально белая - это единственное, что приходит на ум
pharus написав:Хто в курсі, шо то за замануха така, типу дзвонять з банку і просять З ПЕРШОГО РАЗУ підтвердити участь в "акції" (типу подумати не можна, або так або ні - відразу скажи) Суть акції: переказати з кредліму на Універсальній від 10кгрн на будь-яку картку українських банків з 0 комісією на переказ і отримати 3% кешбек "НА ФСЬО" протягом 6 місяців.
Оце дружині таке втюхали одним дзвінком, у П24 навіть світиться сповіщення про підключення того тарифу 0 грн за переказ. Але ж це бєгєм...ЗЛот, не дає мені спокою така думка, де подстава?
За чий щьот банкєт? іксплейн бітте, воно не попадає у пільговий період і ЗЛ обстриже наївну блондінку за красівою ставкою 50-60% річних?
ЗЫ: Звісно відправив її дзвонити на гарячку, але краще ще тут спитаю у бувалого файнорильского панства
Вітаю, шановні користувачі.
Справді працює, але є деталь. Перекидала на ПУМБ (зарплатна), комісія 5 гривень. Але враховуючи, яку суму перекинула це дріб'язок Чи працює кешбек 3% поки не перевірила.
NDV написав:якщо вже без пояснень розривають ділові відносини з клієнтами з группи низького ризику
Случайно ФИО не совпадает с кем-то из санкционного списка? (на этом форуме однажды кто-то так влетел - по итогу оказался полным тёзкой кого-не-надо) Если вся активность реально белая - это единственное, что приходит на ум
Пока наиболее вероятным вариантом выглядит что они перепутали август с октябрём 🤣 В пятницу (22.08) прислали письмо что до 26.10 нужно обновить анкетные данные ФОПа, а 26.08 пришло письмо счастья
Что за концерт Приват с продажей облигаций устроил? Вчера у них и так был выходной, так они и сегодня ещё один решили устроить? Весь день "Продаж облігацій тимчасово недоступний". Уже потерял доход и за вчера, и за сегодня. В час дня цена увеличилась. Кто-нибудь знает, когда это закончится?
Ещё и глюков со входом добавилось. Раньше надо было только номер телефона и пароль, а сегодня каждый раз робот перезванивает типа "нажмите 1". И каждый второй раз это "нажмите 1" не срабатывает.
И как вишенка на торте, вообще вход заблокировали. Видеочат какой-то требуют. Офигеть! Вводишь номер телефона, пароль, подтверждаешь телефоном, а им ещё видеочат подавай. Что они собрались там увидеть? А если у меня интернет ограниченный? Или телефон кнопочный без камеры? Будут требовать ехать в отделение, потому что их мониторингу заняться нечем?
P.S. Продажа уже заработала. Совершенно "случайно" сразу после того, как цены на облигации в час дня выросли.
В чаті пропонували: Пропоную перейти на преміальне обслуговування та оформити Digital картку Visa Signature Сервіси та послуги картки допоможуть робити вигідні покупки, задовольнити ваші запити у справах та дозвіллі До речі, якщо витрачаєте на покупки більше 30 тис. грн кожного місяця, то картка для вас безкоштовна. Якщо менше – оплата 400 грн в місяць З карткою Visa Signature ви отримаєте безліч переваг: 1. Консьєрж-сервіс 2. Преміальні пропозиції від платіжної системи Visa 3. Персональний банкір 4. Кредитний ліміт до 800 тис. грн
Якщо що, ось посилання для замовлення картки: https://carddesign.privatbank.ua/ А ось це було цікаве для мене: Квітослава дарує кешбек 10% за купівлю на сайті silpo.ua і в застосунку «Сільпо» Кешбек 10% Дата завершення 31.10.2025 23:59 Але: Максимальний кешбек – 150 грн за весь строк проведення акції (з урахуванням податків).